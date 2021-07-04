Боярский считает, что победившая Украину Англия станет чемпионом Европы

Сборная Англия является главным фаворитом на победу в чемпионате Европы-2020. Такое мнение выразил народный артист РСФСР, актер и певец Михаил Боярский. Оценивая победу англичан над Украиной в четвертьфинале со счетом 4:0, он подчеркнул, что разница в классе была очевидной. Также он сравнил сборные Украины и России, и сравнение оказалось в пользу украинской команды.

«Разница в классе была определенной. Я лично еще в начале поставил на англичан, считаю, что они будут чемпионами Европы. По крайней мере, этого хочется: они давно ничего не завоевывали, и я бы сделал ставку на них. Пока мой прогноз сбывается. Но после первой игры Украины я понял, что на эту команду нужно смотреть. Потому что все-таки разница между сборной Украины и нашей, между Шевченко и Черчесовым разительная. У них можно поучиться. Так оно и было всегда, потому что и раньше украинские футболисты составляли костяк сборной СССР», — сказал Боярский «Газете.Ru».

Артист пояснил, что из всех европейских команд Англия показывает самый привлекательный футбол. Остальные сборные, как бы ни были сильны, не так интересны, считает Боярский.

«Из оставшихся на турнире команд Англия мне симпатичнее всех. Не только потому, что они англичане и слышали «Битлз». У них очень хороший уровень. Например, испанцы — у них стерильная игра, это не романтический футбол. А англичане показывают настоящий футбол. У французов хорошая команда, но для меня англичане на первом месте. Они играют в открытый футбол, они хорошо подготовлены физически и теоретически, выступают очень здорово. Это шахматисты, и это здорово — они показывают интеллектуальный футбол, которого в нашей стране я не видел», — заключил Боярский.

Ранее Боярский похвалил сборную Украины, несмотря на поражение от Англии на Евро-2020