Шевченко раскритиковал уровень чемпионата Украины по футболу

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко высказался о попадании украинской команды в 1/4 финала Евро-2020, передает Sport.ua.

«Пока у нас не будет хорошего чемпионата, мы все реже будем видеть сборную Украины на таких стадиях главных турниров. Кроме того, нужно иметь в составе тех исполнителей, которые выступают в топ-чемпионатах Европы», — сказал Шевченко.

Напомним, украинцы проиграли в четвертьфинале Англии со счетом 0:4. В 1/2 финала англичане сыграют против Дании. Матч состоится 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы – 2020. 1/4 финала.

Украина — Англия – 0:4

Голы: 0:1 — Гарри Кейн (4), 0:2 — Гарри Магуайр (46), 0:3 — Гарри Кейн (50), 0:4 — Джордан Хендерсон (63).

Ранее экс-игрок сборной Украины по футболу Сергей Ребров поделился эмоциями от игры сборной Украины на Евро-2020.