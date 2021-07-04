Хендерсон — о сборной Англии: это лучшая команда, которую я видел

Игрок сборной Англии по футболу Джордан Хендерсон прокомментировал победу над Украиной в матче 1/4 финала Евро-2020, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча завершилась со счетом 4:0.

«Это лучшая команда, которую я когда-либо видел на турнирах, и результат заслуженный. Мы должны играть также в ближайшие дни, в среду нам предстоит один самых главных матчей в жизни, в котором нужно отдать абсолютно все силы, чтобы попытаться пробиться в финал», — сказал Хендерсон.

7 июля англичане сыграют в 1/2 финала против сборной Дании. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы – 2020. 1/4 финала.

Украина — Англия – 0:4

Голы: 0:1 — Гарри Кейн (4), 0:2 — Гарри Магуайр (46), 0:3 — Гарри Кейн (50), 0:4 — Джордан Хендерсон (63).

Ранее сообщалось о том, что Англия вышла в полуфинал Евро впервые с 1996 года.