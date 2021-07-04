Хендерсон: чувствовал, что забью Украине

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон поделился эмоциями после забитого гола за сборную Англии в четвертьфинальном матче против украинской команды (4:0).

«Самое время, честно говоря. Уже давно дело к этому шло, мне кажется. Я чувствовал, что должен забить, и к счастью, сумел это сделать», — сказал Хендерсон в интервью BBC.

Отметим, что Хендерсон забил первый гол за 62 матча в майке сборной Англии.

Напомним сборная Англии обыграла Украину в четвертьфинале Евро-2020 со счетом 0:4. За англичан отличились Магуайр, Хендерсон и Кейн (дважды). Выход в 1/4 стал лучшим результатом в истории украинской команды. Англичане вышли в полуфинал Евро впервые с 1996 года. Пока на этом турнире подопечные Гарета Саутгейта не пропустили ни одного мяча.

7 июля Англия в полуфинале встретится со сборной Дании на домашнем стадионе «Уэмбли».

Ранее определились все полуфиналисты Кубка Америки — 2021.