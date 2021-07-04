Англия стала первой командой, забившей три мяча головой в одном матче Евро

Сборная Англии одержала победу над Украиной в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020 (4:0). Три их четырех своих голов английские футболисты забили головой. Первый мяч забил Гарри Кейн забил ногой. Головой отличились Гарри Кейн, Харри Магуайр и Джордан Хендерсон. Таким образом, сборная Англии стала первой командой в истории Евро, забившая три мяча головой в одной игре. Отметим, что англичане трижды забивали головой в матче квалификации чемпионата мира — 2018 с Шотландией (3:0) в 2016 году.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах со сборными Чехии и Хорватии, а также нулевой ничьи с Шотландией. В первом матче плей-офф английская команда обыграла сборную Германии (2:0).

Также за путевку в финал поборются Италия и Испания. Матч пройдет 6 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Отметим, что для англичан матч с Украиной стал первым на Евро-2020, который они провели не в столице своей страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную своей страны после поражения от англичан на чемпионате Европы — 2020 (0:4).