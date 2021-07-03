УЕФА расследует инцидент с изъятием стюардами радужного флага у датских фанатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводит расследование инцидента, который произошел на трибунах стадиона в Баку во время четвертьфинального матча чемпионата Европы — 2020 Чехия — Дания.

Ранее сообщалось, что у датских болельщиков Чемпионат Европы – 2020. ¼ финала.Чехия – Дания – 1:2Голы:.

«УЕФА никогда не давал указаний стюардам в Баку — или на любом другом стадионе — конфисковывать радужные флаги.

В данный момент мы расследуем произошедшее и, конечно, свяжемся с делегатом УЕФА, сотрудником службы безопасности УЕФА и местными властями, чтобы прояснить это.

Радужный флаг — это символ, воплощающий основные ценности УЕФА, продвигающий все, во что мы верим — более справедливое и эгалитарное общество, терпимое ко всем, и УЕФА позаботился о том, чтобы флаг был возвращен болельщику», — говорится в заявлении организации, текст которого приводит The Athletic.

Сборная Дании победила Чехию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал Евро. У победителей забитыми мячами отметились Томас Дилейни и Каспер Дольберг, у чешской команды гол на счету Патрика Шика.

Датчане в полуфинале встретятся с победителем пары Украина – Англия. Встреча 1/2 финала состоится 7 июля на лондонском «Уэмбли». Начало встречи в 22.00 мск.

Газета.Ru провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат Европы – 2020. ¼ финала.

Чехия – Дания – 1:2

Голы: 0:1 — Томас Дилейни (5), 0:2 — Каспер Дольберг (42), 1:2 — Патрика Шика (49).