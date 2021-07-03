Магистр «Что? Где? Когда?» Козлов назвал ошибкой отстранение Черчесовым Дзюбы после видео

Магистр клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов назвал грандиозной ошибкой отстранение Артема Дзюбы главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым после скандального видео с форвардом в ноябре 2020 года.

«Черчесов сделал грандиозную ошибку, когда отстранил Артема Дзюбу на два матча после того видео. Я себя представляю игроком сборной России и думаю — если за такую фигню отстраняют Артема, то и меня могут, вообще за любое. Если уж его ставят на паузу не по игре, а за что-то другое...

И команда стала распадаться. В Турции сразу проиграли без него. А в сборной был единый организм. Каким образом Черчесов из достаточно посредственных футболистов смог сделать один крепкий организм, который мог выигрывать и проигрывать, но не создавал ощущения, что им все равно, — загадка», — приводит слова Козлова «СЭ».

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах группового этапа коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Ранее известный футболист и тренер, ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался на счет ситуации вокруг должности главного тренера сборной России.