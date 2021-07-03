Заслуженный тренер России заявил, что Украина пройдет Англию

Заслуженный тренер России и Украины Вячеслав Грозный рассказал, что ждет от матча Украина — Англия в рамках 1/4 финала чемпионата Европы — 2020.

«Сборная Украины пройдет дальше. Во-первых, психологически ребята очень уверенны. Победа над Швецией дала такой мощный стимул, что украинцы способны обыграть любую команду. Уже нет чемпионов Европы и мира, сборных Германии и Нидерландов, вчера вылетела первая команда ФИФА. Шведы не знали, что делать в матче 1/8 финала. Только индивидуальные действия Форсберга давали им шансы для взятия ворот.

У нас есть кому забивать. Яремчук сегодня нарасхват у топ-команд Европы. А как Малиновский исполняет стандарты! Зинченко — то же самое. Ярмоленко прошел английский футбол и хорошо с ним знаком. Жаль, что он из-за травм там мало играл. Все, кто прошел через киевское «Динамо», очень хорошо отбирают мяч и прессингуют. Все, кто прошел через «Шахтер», хорошо работают с мячом и открываются. Наши козыри — быстрые атаки.

Мы ничего не боимся. Нам нечего терять. Матч будет в Риме. Английских болельщиков не будет, а украинские будут. Шевченко играл в Италии, есть итальянцы в его тренерском штабе, поэтому будет значительная поддержка сборной Украины. Англичане будут играть в гостях», — цитирует специалиста «РБ Спорт».

Матч Украина — Англия состоится 3 июля на Олимпийском стадионе в Риме. Начало матча в 22.00 мск.

Победитель этой пары в полуфинале встретится с Чехией или Данией 7 июля на лондонском «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Ранее Юрий Семин назвал матч Украина — Англия встречей равных соперников.