Экс-хавбек «Зенита» о российских футболистах: у них одни доллары в глазах

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Желудков высказался на счет введения потолка зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я к введению потолка зарплат отношусь положительно. Молодым надо платить 30 тысяч рублей, опытным игрокам и членам сборной — 100 тысяч рублей. Остальное — только за победы в качестве бонусов. Выиграли игру — получили $30 тыс. или $50 тыс.

Да, наша лига сильно упадет в качестве, но другого пути мотивировать футболистов нет. А зачем им играть? Никакого стимула при нынешней системе у них нет. Получают миллионы евро, а потом так за сборную выступают.

Играть за страну? Ну кому вы рассказываете. У них одни доллары в глазах. Это еще наше поколение могло выступать за флаг и гимн, а здесь бесполезно. Только так», — сказал Желудков «Газете.Ru».

Напомним, что по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах группового этапа коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением о потолке зарплат.