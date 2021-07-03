Кавазашвили: Украина обыграет Англию, только если ей повезет

Знаменитый советский футболист, экс-вратарь «Спартака», «Торпедо» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2020 между сборными Англии и Украины. Он выразил уверенность, что украинцы могут победить лишь в том случае, если им повезет.

«Я очень люблю Андрея Шевченко как футболиста и как человека. И люблю моего друга, который всю жизнь работал врачом киевского «Динамо» и сборной, Владимира Малюту. Я с ним перезванивался после игр и сочувствовал, когда им не везло, просто было жалко. Помните, как в первой игре? Ошибки есть, естественно. Но было и невезение — и при этом групповой этап закончился везением, они вышли в 1/8 финала. И я тогда написал Малюте, что желаю им только одного: везения.

Видимо, Шевченко настолько высокий профессионал мирового уровня, что он привил игрокам атакующий вкус. Они должны, понимая, что это решающая битва, раскрепощенно выйти против англичан. Но я смотрю все английские игры и должен сказать, что сборная Англии очень организованна во всех линиях. Украина сможет выиграть, только если ей повезет», — сказал Кавазашвили «Газете.Ru».

Матч между сборными Англии и Украины состоится в субботу, 3 июля. Игра пройдет в Риме, она начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что в Италии начал возрождаться футбол.