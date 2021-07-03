Экс-тренер «Динамо» назвал лучшего игрока сборной России на Евро-2020

Бывший тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился впечатлениями от игры сборной России на Евро-2020, передает Eurostavka.

«На Евро в сборной России только Георгий Джикия сыграл на хорошем уровне. Остальные ребята провели турнир ниже своих возможностей. В этом и кроется неудовлетворительный результат нашей сборной. Был запас прочности у ребят, который нужно было показать. Но они не смогли этого сделать», — сказал Новиков.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах группового этапа коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова об итогах чемпионата Европы — 2020.