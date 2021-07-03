Футболист «Алании» извинился за оскорбления Касаткиной

Футболист владикавказской «Алании» Владимир Хубулов извинился перед теннисисткой Дарьей Касаткиной за оскорбительные сообщения в Instagram.

Игрок отметил, что его высказывания в адрес спортсменки.

«Знаю, что моему поведению нет оправданий — признаю свою вину и приношу искренние извинения в первую очередь Дарье, футбольному клубу «Алания», болельщикам и всем, чьи чувства задели мои слова, которые были написаны на эмоциях. Сожалею о содеянном и обещаю впредь не совершать столь необдуманных поступков», — написал Хубулов в Instagram. Позже страница была удалена из соцсети.

Также футболист пожелал успехов теннисистке на дальнейших турнирах.

2 июля Касаткина опубликовала в сторис Instagram сообщения, которые прислал ей Хубулов после ее поражения от представительницы Латвии Елены Остапенко во втором круге Уимблдона счетом 1:6, 6:3, 6:8. Футболист в нецензурной форме раскритиковал теннисистку за вылет с турнира.

Ранее казахстанский теннисист Дмитрий Попко опубликовал в Instagram оскорбительные сообщения от Хубулова, которые футболист написал в 2020 году