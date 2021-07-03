Сборная Италии установила личный рекорд по голам на чемпионатах Европы

Сборная Италии установила личный рекорд по забитым мячам на чемпионатах Европы.

В матче 1/4 финала Евро-2020 итальянцы переиграли команду Бельгии. Встреча, прошедшая в Мюнхене на «Альянц Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу «сквадро адзурри». В составе победителей отличились Николо Барелла и Лоренцо Инсинье. Их голы стали для команды десятым и 11-м в нынешнем розыгрыше континентального первенства.

Прежде наивысшим показателем сборной Италии было девять мячей, которые были забиты на чемпионате Европы — 2000. Рекордсменом турнира по голам за один турнир является Франция — 14 мячей на Евро-1984.

Также итальянской сборной остается один мяч до рекорда в одном розыгрыше чемпионатов мира и Европы. На чемпионате мира 2006 года в Германии сборная Италии забила 12 мячей. В итоге «сквадро адзурри» стали победителями турнира.

Ранее сообщалось, что сборная Италии повторила рекорд команды Франции 1984 года по продолжительности победной серии на чемпионатах Европы. Победа над бельгийцами стала для коллектива Роберто Манчини пятой кряду.