Иранский боец — о перепалке с Яном: я расколю его, как персидские фисташки

Боец Мохаммад Хейбати, известный как «Персидский Дагестанец», высказался о перепалке с россиянином Петром Яном.

Напомним, Хебати бросил Яну вызлв, но россиянин предложил ему «пойти лизать яйца».

«Этого человека я вообще не трогал, пока без причин в своем последнем интервью он меня не назвал тупицей. Теперь он решил использовать мой коронный яйцевый трешток. Петр, я рад, что ты на моих глазах на моем трештоке растешь. Жди, когда я заберу пояс в 66 кг на АМС и после это расколю тебя, как персидские фисташки», — написал Хейбати в Instagram.

Напомним, 11 июля Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, одолев Жозе Алду. 6 марта 2021 Ян провел первую защиту титула против Алджамейна Стерлинга. Российский боец доминировал на протяжении боя, но был дисквалифицирован за запрещенный удар, уступив пояс американцу.

Мохаммад Хейбати по прозвищу «Персидский Дагестанец» участвовал в трех боях российской организации AMC Fight Nights и во всех одержал победу.