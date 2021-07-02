Тарпищев жестко раскритиковал футболиста Хубулова за оскорбления в адрес Касаткиной

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на оскорбления в соцсетях футболиста Владимира Хубулова в адрес теннисистки Дарьи Касаткиной, передает Sport24.

«Это мерзкий поступок, но обращать внимание на таких людей не стоит. Они всегда находятся и оскорбляют спортсменов. Меня как только не «поливали» за все время. Вот пусть «Алания» разбирается теперь с этим парнем. Мне вообще наплевать на таких людей», — сказал Тарпищев.

Футболист оскорбил Касаткину в Instagram после ее поражения от представительницы Латвии Елены Остапенко во 2-м круге Уимблдона. Матч завершился со счетом 6:1, 3:6, 8:6 в пользу латвийской теннисистки.

Касаткина занимает 35-е место в рейтинге WTA. В ее активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году.

Хубулов в минувшем сезоне провел за владикавказскую команду в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) 25 матчей, в которых забил два мяча.

Ранее игрок «Алании» Хубулов, оскорбивший теннисистку Касаткину, удалил Instagram.