Экс-тренер сборной Украины заявил, что украинцы могут победить Англию в 1/4 финала Евро
Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 между украинцами и национальной командой Англии, передает Footboom.
«Результат встречи предсказать не берусь, ведь футбол непредсказуем. Однако у меня есть предчувствие на положительный результат. Хочу пожелать нашей сборной хорошей игры, удачи и его величества Фарта!» — сказал Сабо.
Также специалист надеется, что тренерский штаб украинской команды сумеет привести в порядок игровой и психологический тонус подопечных и настроить команду на свою игру невзирая на статус соперника.
Встреча между Англией и Украиной пройдет 3 июля в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
В 1/8 финала Украина обыграла Швецию со счетом 2:1 (овертайм), а Англия одолела Германию (2:0).
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