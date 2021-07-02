Салихова предположила, что большую часть зарплаты Урунова забирает Газизов

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, предположила, что бывший генеральный директор Шамиль Газизов забирает зарплату полузащитника красно-белых Остона Урунова.

«Предполагаю, что Остон Урунов даже не знает размер своей зарплаты в «Спартаке». Вероятно, деньги сразу перечисляют на карту Газизову. Остону перепадает максимум 10 процентов, остальное забирает «папа». Сынок одет, обут, машина есть, кормят хорошо, папа навещает», — написала супруга главы красно-белых в своем Telegram-канале.

Напомним, Зарема Салихова известна своими скандальными высказываниями. Преимущественно, она делится инсайдами из московского «Спартака», которым владеет ее муж, а также занимается критикой игроков и тренеров. Салихова входила в совет директоров «Спартака», но вышла из него, заявив, что категорически не согласна с выбором нового главного тренера клуба португальца Руя Витории.

Щамиль Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в башкирскую команду.

Остон Урунов перебрался из «Уфы» в «Спартак» летом прошлого года. Однако в середине минувшего сезона узбекский полузащитник на правах аренды вернулся в уфимский клуб. За «Спартак» хавбек провел девять матчей.

Ранее Зарема Салихова спрогнозировала первую пятерку команд следующего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).