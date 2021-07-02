Мэру Риги запретили въезд в Россию из-за снятия российского флага на ЧМ по хоккею

Мэру Риги Мартиньшу Стакису запретили въезд в Россию за снятие российского флага на хоккейном чемпионате мира — 2021, информирует представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Исходим из того, что занимая соответствующий пост, он должен знать об общепринятой в мире норме уважительного отношения к государственной символике.

В нынешних непростых социально-экономических условиях, в которых оказалась Латвия, рижскому градоначальнику следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами, как это успешно удавалось его предшественникам.

Теперь М.Стакису это будет делать значительно сложнее. Он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федераци», — цитирует Захарову пресс-служба МИД.

Напомним, 24 мая Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаги России и Белоруссии, которые находились на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран-участниц чемпионата мира. Вместо государственного флага Белоруссии был вывешен бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.

Ранее Мартиньш Стакис объяснил, почему поменял флаг Белоруссии на ЧМ по хоккею.