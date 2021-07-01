Кудряшов заявил, что сборной России не хватило лидеров на Евро-2020

Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал об эмоциях после вылета с чемпионата Европы, а также назвал причины неудачи национальной команды.

«Первые два дня были неприятными, было стыдно перед собой, родными, командой, тренерским штабом. Была проделана работа, но она оказалась коту под хвост. Что произошло? У нас не хватило лидеров. Да, есть Артем Дзюба, есть еще два-три человека, но нам надо еще два-три человека», — цитирует Кудряшова «Матч ТВ».

Защитник считает, что российской команде не хватило «инстинкта убийцы». По его мнению, лидерами национальной команды потенциально могут стать Мухин, Миранчук и Головин.

«После игры был на допинг-контроле, меня не было минут 40, вернулся, а команда собрана. Были приглушенные разговоры, все расстроены, все переживали за результат», — сказал Федор.

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

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