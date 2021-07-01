Сборная Белоруссии по футболу может провести матчи в Казани

Сборная Белоруссии по футболу может провести два матча квалификационного этапа чемпионата мира 2022 года в Казани, сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации издания, белорусские футболисты могут сыграть две домашних встречи против команд Уэльса и Бельгии на Центральном стадионе в Казани, если арена получит лицензию. Отмечается, что проблем с этим быть не должно, так как сооружение соответствует всем требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Также в столице Татарстана запланирован матч между белорусским клубом «Торпедо-БелАЗа» из Жодино и датским «Копенгагеном» в Лиге конференций. Встреча состоится 29 июля.

Ранее СМИ сообщили, что УЕФА запретил проводить матчи под своей эгидой в Белоруссии. При этом пресс-служа организации заявила, что предстоящие матчи национальной сборной и клубных соревнований УЕФА запланированы в стране. В свою очередь, Лига чемпионов по футзалу 2021 года, финал чемпионата УЕФА среди женщин до 19 лет 2021 года или Конгресс организации 2021 года не состоятся в Белоруссии.