В Госдуме возмущены запретом на изображение медведя на купальниках синхронисток

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о запрете для российских синхронисток выступать на Играх-2020 в Токио в купальниках с изображением медведя

«Ну что дальше? А на русском языке в Токио можно будет разговаривать? Это все перебор, разумеется. Сборной Украины разрешили выступать в той самой форме, которую столько обсуждали на Евро-2020, а нам с медведем на купальнике нельзя. Кто скажет, что это не двойные стандарты — я просто улыбнусь им в лицо», - цитирует Журову РИА «Новости».

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские атлеты не могут выступать под национальным флагом. На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, отечественные спортсмены будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что из-за санкций ей и Светлане Колесниченко пришлось изменить эскизы купальников.