Кирилл Клейменов вошел в совет директоров «Спартака»

Собрание акционеров московского «Спартака» принял в состав совета директоров клуба заместителя генерального директора Первого канала Кирилла Клейменова, сообщается на официальном сайте команды.

«Я с радостью принял предложение акционеров «Спартака» стать частью красно-белой семьи, болельщиком которой я являюсь уже в третьем поколении.

Для меня предложение стать членом совета директоров великого клуба — это большая ответственность и профессиональный вызов. Особенно накануне 100-летия (клуба) я осознаю это в полной мере», — сказал Клейменов.

Как отмечается на официальном сайте команды, новый член совета директоров «Спартака» будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

В мае 2021 года из состава совета директоров красно-белых вышла спутника владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова. Причиной данного решения стало несогласие по кандидатуре главного тренера команды.

Ранее Салихова иронично высказалась о приглашении нового члена в совет директоров «Спартака».