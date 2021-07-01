Боярский заявил, что Черчесову нужно увеличить зарплату минимум в два раза

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился мнением о решении технического комитета Российского футбольного союза (РФС) поддержать наставника национальной команды Станислава Черчесова.

«Ему нужно поднять зарплату. У него она не очень большая. Ему пригодится. Я смотрю, что делает Шевченко, как он не стесняется и добивается победы. Я сомневаюсь, что Черчесов на свою зарплату сможет соответствовать нашей сборной. Нужно увеличить ему зарплату как минимум в два раза.

Раз он считает, что матч с Данией со счетом 4:1 – наш лучший матч на Евро, то когда счет будет 8:1, это будет в два раза лучше», – приводит слова артиста «СЭ».

Напомним, 30 июня состоялось заседание технического комитета РФС, на котором работа Станислава Черчесова на Евро-2020 была признана неудовлетворительной.

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

Ранее член технического комитета РФС Александр Мирзоян заявил, что было принято решение поддержать Станислава Черчесова после неудачного выступления на Евро-2020.