Член техкома РФС Мирзоян заявил, что у Черчесова нет «материала»

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян заявил, что было принято решение поддержать наставника национальной команды Станислава Черчесова после неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020.

«Комитет единогласно поддержал Черчесова. Возьмем мы сейчас, образно говоря, кого-то, кого привезем. Наш чемпионат специфический, и кого новый тренер увидит? А этот штаб уже работал и какие-то наработки на будущее сделал.

На самом деле Черчесов и его штаб хорошо работают. У нас рядом кабинеты с тренерами сборной, мы видим, что этот штаб работает ежедневно. Не думаю, что они хотели проиграть. Нет, но нет у них «материала».

Мы не воспитываем футболистов. Я называю это полуфабрикатами. Люди, которые начали играть в футбол, добились чего-то, а дальше не совершенствуются, потому что в детско-юношеском футболе в них не заложили азы», – приводит слова Мирзояна РИА «Новости».

Напомним, 30 июня состоялось заседание технического комитета РФС, на котором работа Станислава Черчесова на Евро-2020 была признана неудовлетворительной.

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

Ранее экс-игрок московского «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян заявил, что в России нет игроков высокого уровня.