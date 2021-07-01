Салихова иронично высказалась о приглашении нового члена в совет директоров «Спартака»

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала приглашение заместителя генерального директора «Первого канала» Кирилла Клейменова в совет директоров столичного клуба.

«Еще один из мира спорта. Не шутка. Не телеграмами едиными, как говорится. Он в трансферы точно не полезет и треки агентских выплат отслеживать не станет.

Зачем в клубе аудиторы, трансферные и тендерные комитеты, думать о сокращении ненужных затрат. Главное, выступать и говорить красиво хотя бы по пятницам перед Леонидом Арнольдовичем.

P.S. Хоть кто-нибудь придет в футболе разбирающийся профессионально?» — написала супруга главы красно-белых в Telegram-канале.

Напомним, Зарема Салихова известна своими скандальными высказываниями. Преимущественно, она делится инсайдами из московского «Спартака», которым владеет ее муж, а также занимается критикой игроков и тренеров. Салихова входила в совет директоров «Спартака», но вышла из него, заявив, что категорически не согласна с выбором нового главного тренера клуба португальца Руя Витории.

Ранее Зарема Салихова высказалась о победе Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 против Швеции.