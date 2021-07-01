Бывшего полузащитника ЦСКА в драке забросали камнями

Экс-полузащитник московского ЦСКА и сборной Чили Марк Гонсалес был вовлечен в драку во время экскурсии вместе со своей семьей в окрестностях Серро-лома-Ларга в Чили, информирует портал T13.

Сообщается, что экс-хавбек поссорился с владельцами местных угодий, которые попросили его покинуть территорию. Словесная перепалка перетекла в драку, в ходе которой в футболиста полетели камни.

Гонсалес пополнил состав армейцев в августе 2009 года. До января 2014-го полузащитник провел за красно-синих 49 матчей, при этом забил семь мячей и отдал 11 результативных передач.

В составе ЦСКА он стал чемпионом России в сезонах 2012/13 и 2013/14, серебряным призёром в 2010 году, бронзовым призёром в сезоне 2011/12, а также дважды обладателем Кубка России в сезонах 2010/11 и 2012/13 и Суперкубка России в 2013 году.

Ранее сообщалось, что один футболист был убит выстрелом из огнестрельного оружия во время матча любительских команд.

Инцидент произошел в 15 округе северной части города. К открытому стадиону «Ла Марин» подъехала автомобиль, из которого был открыт огонь. В результате стрельбы также были ранены два человека.