Писарев задался вопросом, стоит ли готовиться к Хорватии после такого решения техкомитета РФС

Экс-главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором оценивалась работа Станислава Черчесова во главе национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Если технический комитет поддержал главного тренера и признал, что наши игроки очень слабые и уступают и Бельгии, и Дании, то может национальной команде не стоит и к Хорватии готовиться? Хорватия – серебренный призер чемпионата мира, а технический комитет принимает решение, что мы настолько слабые, что не можем играть с такими командами. Возможно, раз в техническом комитете считают, что такие команды нам не по зубам, тогда стоит готовиться сразу к Кипру и Мальте?» – приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной.

Ранее Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин заявил, что российским клубам приятнее искать игроков в Милане, а не в Челябинске.