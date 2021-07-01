Мама Кокорина заявила, что никакой драки с участием ее младшего сына не было и быть не могло

Мама футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла Светлана высказалась о ситуации с задержанием ее младшего сына полицией.

«Кому интересна правда, то никакой драки не было и быть не могло! Конечно, мой пост будет не очень интересным по сравнению с заголовками сегодняшних статей. Должна признать, что они превзошли даже мои все самые смелые ожидания!

Можете мне не верить, но Карен Григорян никогда не имел никакого отношения к фальшивым деньгам! Это его полный тезка из Санкт- Петербурга! Не надо все валить в одну кучу, давайте хоть иногда писать то, что похоже на правду. Заранее спасибо!» - пишет Светлана в Instagram.

Напомним, что ранее Кокорин и его друг Карен Григорян были доставлены в отделение полиции. Telegram-канал 112 сообщал, что их задержали после драки в ресторане с сотрудниками заведения.

Позже появилась информация, что их доставили в отделение после попытки проехать на территорию Центра международной торговли, где 30 июня пройдет «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. К Кокорину и Григоряну подошли полицейские с просьбой переставить автомобиль, однако в ответ молодые люди начали оскорблять сотрудников правоохранительных органов.

Ранее супруга форварда итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала пост в Instagram о предательстве близкого человека, а также отписалась от игрока.