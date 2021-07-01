Мама Кокорина заявила, что никакой драки с участием ее младшего сына не было и быть не могло

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Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл Кокорин на заседании Тверского районного суда Москвы, 6... Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл Кокорин на заседании Тверского районного суда Москвы, 6...
Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл Кокорин на заседании Тверского районного суда Москвы, 6...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Мама футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла Светлана высказалась о ситуации с задержанием ее младшего сына полицией.

«Кому интересна правда, то никакой драки не было и быть не могло! Конечно, мой пост будет не очень интересным по сравнению с заголовками сегодняшних статей. Должна признать, что они превзошли даже мои все самые смелые ожидания!

Можете мне не верить, но Карен Григорян никогда не имел никакого отношения к фальшивым деньгам! Это его полный тезка из Санкт- Петербурга! Не надо все валить в одну кучу, давайте хоть иногда писать то, что похоже на правду. Заранее спасибо!» - пишет Светлана в Instagram.

Напомним, что ранее Кокорин и его друг Карен Григорян были доставлены в отделение полиции. Telegram-канал 112 сообщал, что их задержали после драки в ресторане с сотрудниками заведения.

Позже появилась информация, что их доставили в отделение после попытки проехать на территорию Центра международной торговли, где 30 июня пройдет «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. К Кокорину и Григоряну подошли полицейские с просьбой переставить автомобиль, однако в ответ молодые люди начали оскорблять сотрудников правоохранительных органов.

Ранее супруга форварда итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала пост в Instagram о предательстве близкого человека, а также отписалась от игрока.