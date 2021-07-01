Брат Кокорина рассказал о причинах его задержания

Кирилл Кокорин, младший брат нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о причинах своего задержания полицией.

«Хочу рассказать, как все было. Написанное в СМИ про тот инцидент – неправда.

Мы с моим другом подъехали к отелю. На въезде ему сказали, что туда нельзя заехать. Он спросил, почему нельзя, если там есть номер. Его не пускали, разговаривали пару минут. Сказали, чтобы шел отсюда. На что он ответил: «Разве так можно разговаривать с гражданином?» Дальше последовали оскорбления в его адрес.

Я вышел из машины и начал снимать на телефон. Потом пришли, так сказать, «полицейские» и моего друга начали заламывать. Я спросил у них, за что они его заламывают, а в ответ услышал, что здесь нельзя снимать видео. Заломали и меня, еще телефон отобрали. Никакой потасовки и драки не было, все остальное – выдуманные истории. С нами особо не разговаривали, заложили и повезли в отделение.

Получается, что приехали в отделение из-за того, что я вышел из машины и начал снимать видео, где видно, что с моим другом поступают несправедливо. Мне выписали «штраф за неповиновение к законному требованию полиции». Хотя от меня никто и ничего не требовал.

Мне говорили, чтобы я убрал телефон. А что, я не могу разве снимать видео? Мне в итоге присудили штраф в виде 4 тысяч рублей. Суд закрылся, и мы все оплатили», – приводит слова Кокорина Sport24.

Ранее супруга форварда итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала пост в Instagram о предательстве близкого человека, а также отписалась от игрока.