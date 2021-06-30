Мэр Риги объяснил, почему поменял флаг Белоруссии на ЧМ по хоккею

Мэр Риги Мартиньш Стакис рассказал, почему во время хоккейного чемпионата мира — 2021 поменял флаг Белоруссии на бело-красно-белый.

«Мне часто задают вопрос, почему мы это сделали. Нужно объяснять этот поступок с эмоциональной точки зрения. Вот представьте, что у вас есть соседи, где дедушка издевается над своими внуками, бьет их, морально унижает. Что вы будете делать? Просто смотреть на это? Сказать, что это не мое дело и пусть родители сами решают свои семейные вопросы?

Или вы все-таки как-то отреагируете? Да, возможно, вы не можете сами этот вопрос решить, но вы можете позвонить в какие-нибудь социальные службы и как-то все-таки повлиять на эту ситуацию.

Это четкое сравнение по отношению к Белоруссии. Потому что все, что есть у оппозиции в этой стране, — это вера, это их флаг, интернет, в котором они могут доносить свои идеи. Но их тоже каждый день на улице избивают, над ними издеваются. И вся сила у этого безумного дедушки. Многие понимают это намного лучше благодаря такому сравнению. Не могу решить проблемы Белоруссии, но я могу обратить внимание на эти проблемы», – приводит слова мэра YouTube-канал Charter97video.

Напомним, 24 мая Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран-участниц чемпионата мира. Вместо государственного флага был вывешен бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.

Ранее сообщалось, что Минск лишили права проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе.