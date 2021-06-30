Комментатор Орлов заявил, что российским футболистам нужно урезать зарплаты

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил недовольство зарплатами российских футболистов. Он считает, что игроки должны играть на те деньги, которые им платят.

«Думаю, австрийцы, венгры, швейцарцы получают меньше наших ребят. А какое мы имеем соотношение «цена — качество»? Если тебе столько платят — будь добр, выкладывайся. Тренироваться надо больше. Чехи напоминают мне советских футболистов. Да, где-то не хватает техники, но какая работоспособность, какая самоотдача! Как они бьются!» — передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Орлов считает, что в футболе назрела революция. По его мнению, нужно как можно быстрее начать омолаживание сборной России.

«Омолаживать! И менять подход к нашим тренерам. Ужесточить требования к ним — ну и к зарплатной ведомости. Смотреть, сколько игроков при этом специалисте прибавили в своем мастерстве. Почему мы так мало тренируемся? Жонглеры в цирке отрабатывают все до автоматизма. У них есть методика. А футболисты... И не надо все списывать на особенности русского национального характера», — сказал комментатор.

Напомним, сборная России заняла последнее место в группе B на Евро-2020, набрав три очка. Россияне обыграли финскую сборную (1:0), а также проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4). На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что Дзюба нашел тысячу причин, которые мешают нам играть в футбол.