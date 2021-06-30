Ярмоленко отдаст заработанные на Евро-2020 бонусы больным и нуждающимся детям

Вадим Шаблий, являющийся агентом футболиста сборной Украины Андрея Ярмоленко, рассказал, что его клиент отдаст бонусы, полученные за выступление на Евро-2020, на благотворительность.

«На самом деле Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы. Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям. При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна», – цитирует агента Tribuna.com.

Ярмоленко сыграл на чемпионате Европы — 2020 четыре матча и отметился двумя забитыми мячами. Также полузащитник отдал две результативные передачи.

Сборная Украины вышла из группы с третьего места. В 1/8 финала подопечные Андрея Шевченко в дополнительное время обыграли шведов (2:1). В четвертьфинале украинцы встретятся со сборной Англии. Матч состоится 3 июля в Риме.

Ранее ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, как Украина может победить Англию на Евро-2020.