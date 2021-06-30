Посольство РФ в Великобритании: избитый на матче ЧЕ россиянин к нам не обращался

Российское посольство в Великобритании прокомментировало инцидент с избиением российского зрителя украинскими фанатами на матче чемпионата Европы — 2020 в Шотландии.

«Наши коллеги запросили полицию относительно поступления обращения от потерпевшего. Сам гражданин ни в посольство, ни в генконсульство не обращался, сведениями о его личности, в том числе о наличии российского гражданства ни мы, ни наши коллеги в Эдинбурге не располагаем», – передает РБК заявление российских дипломатов в Великобритании.

Напомним, что во время матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции украинские фанаты побили пришедшего на игру болельщика из России. Ему порвали футболку российской команды, а также отобрали флаг. При этом находившиеся рядом болельщики команды Украины пытались защитить мужчину.

Ранее народный артист России Валерий Баринов высказался об инциденте, произошедшим с российским фанатом на матче Евро-2020 между Украиной и Швецией.

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