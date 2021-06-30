Голкипер «Спартака» считает, что Тедеско мог бы тренировать сборную России

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о потенциальном наставнике сборной России в случае ухода с поста главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Если это тупо взять и поменять Черчесова, поменять шило на мыло, как говорится, не в обиду никому, что будет дальше? Если мне покажут, то я скажу давайте. А так не уверен. Потянул бы Тедеско сборную? Почему нет. Много моментов: захочет он, не захочет. Он хороший тренер. В первую очередь у него надо спрашивать», — цитирует Реброва Sport24.

Тедеско покинул «Спартак» после сезона-2020/21. Под его руководством красно-белые занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Напомним, технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал неудовлетворительной работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы — 2020. Также член комитета Гаджи Гаджиев заявил, что на заседании не обсуждался вопрос об увольнении наставника национальной команды.

Ранее Татьяна Тарасова высказала свое мнение после того, как технический комитет РФС признал работу главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова неудовлетворительной.