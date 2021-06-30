Черчесов заявил, что футболистам сборной не хватило эмоций на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что футболистам национальной команды не хватило эмоций для удачного выступления на чемпионате Европы — 2020.

«Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.

Специалист отметил, что игроки были хорошо готовы в функциональном плане, и это показывают объективные цифры. Он добавил, что это является лишь одним из ключевых аспектов подготовки футбольной команды.

«Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества», — сказал Черчесов.

На групповом этапе Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (2:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Ранее член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович заявил, что на заседании не обсуждался вопрос отставки Черчесова.