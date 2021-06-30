Брату Кокорина грозит до 15 суток ареста

Брату нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Кириллу грозит до 15 суток административного ареста, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, на него и его друга Карена Григоряна заведено дело по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Кокорину грозит административный штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее стало известно, что Кокорин и Григорян были доставлены в отделение полиции. Telegram-канал 112 сообщал, что их задержали после драки в ресторане с сотрудниками заведения.

Позже появилась информация, что их доставили в отделение после попытки проехать на территорию Центра международной торговли, где 30 июня пройдет «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. К Кокорину и Григоряну подошли полицейские с просьбой переставить автомобиль, однако в ответ молодые люди начали оскорблять сотрудников правоохранительных органов.

Ранее адвокат Кокорина Вячеслав Барик рассказал об обстоятельствах задержания его клиента.