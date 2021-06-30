Болевшая за Украину Журова осудила избиение российского фаната

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии «Газете.Ru» поделилась мнением об инциденте между российским и украинскими болельщиками во время матча 1/8 финала чемпионата Европы Украина — Швеция (2:1).

Фанат в форме сборной России и с триколором в руках болел за Украину вместе со своим другом в желто-синей форме. Однако затем другие фанаты сборной Украины напали на него и порвали футболку. Также он остался без флага России и шапки-ушанки.

На видео инцидента заметно, что друг-украинец пытался защитить россиянина от своих соотечественников.

«Я знаю достаточно большое количество людей, которые болели за Украину, и сама я тоже, честно, поддерживала эту сборную в матче против Швеции, — сказала Журова «Газете.Ru». — Это понятно и даже не обсуждается. Многие россияне писали, что, когда с Евро вылетела наша сборная, они переключились на поддержку Украины. Это норма. И политические вещи здесь ни при чем».

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что нападать на человека, который поддерживает близкую ему сборную из соседней страны, — это странно.

«Жалко, когда происходят такие события, как с этим парнем. Да, он россиянин, но болел в том матче за Украину. Ничего особенного тут нет, и побить его за это — странно. То есть ты болеешь за команду, а ее болельщики тебя за это еще и бьют.

Думаю, там наверняка была какая-то перебранка. Возможно, его стали обзывать или что-то в этом роде, и все закончилось такими событиями. Но вообще это, конечно, неправильно. Я понимаю, если бы он болел против. Но он болел за Украину. И вот это вот удивительно», — отметила Журова.

Ранее сообщалось, что в Госдуме порадовались выходу сборной Украины в четвертьфинал Евро.