Виталий Кличко поздравил сборную Украины с выходом в 1/4 финала Евро

Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко поздравил сборную Украины с победой над командой Швеции в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.

«Поздравляю сборную Украины с победой и выходом в четвертьфинал Евро-2020!

Миллионы украинцев болели сегодня и поддерживали наших футболистов. И в матче со Швецией ребята показали настоящую игру и волю к победе!

Украина, вперед! Героям слава!» — написал Кличко в Facebook.

Встреча между сборными Украины и Швеции прошла 29 июня в шотландском Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась победой команды Андрея Шевченко в дополнительное время со счетом 2:1. В середине первого тайма отличился полузащитник Александр Зинченко, но к концу первой 45-минутки Эмиль Форсберг сравнял счет. На 121+1 минуте Артем Довбик с передачи Зинченко отправил мяч в ворота шведов и впервые в истории вывел украинскую сборную в 1/4 финала Евро.

В четвертьфинале сборная Украины встретится с командой Англии. Матч пройдет 3 июля на «Стадио Олимпико» в Риме.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на выход сборной в 1/4 финала Евро.