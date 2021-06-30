Вратарь «Тампы» Василевский уступил Флери в борьбе за приз лучшему вратарю сезона НХЛ

Обладателем приза «Визина Трофи», который вручается лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), стал голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери, сообщает Twitter турнира.

Также на награду претендовали россиянин Андрей Василевский из «Тампы-Бэй Лайтинг» и Филипп Грубауэр, выступающий за «Колорадо Эвеланш».

Агент Василевского Дэн Мильштейн заявил, что «Везина Трофи» не является целью для игрока.

«Везина» — это не тот приз, которого желает Андрей. Василевский полностью сосредоточен на том, чтобы помочь «Тампе» выиграть второй Кубок Стэнли подряд», — передает слова Мильштейна журналист Джо Смит в Twitter.

В финальной серии Кубка Стэнли 2021 года «Тампа» играет с «Монреаль Канадиенс». В первом матче «молнии» победили со счетом 5:1.

Ранее российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал обладателем награды «Колдер Трофи», которая вручается лучшему новичку турнира.