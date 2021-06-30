Экс-тренер «Рубина» рассказал, чему российские футболисты могут поучиться у украинских

Бывший тренер казанского «Рубина» Валерий Чалый рассказал о том, чему сборная России по футболу может поучиться у Украины, передает Metaratings.ru.

«Все команды, что я видел, с упоением пели. Чему нашим можно поучиться у украинцев, так это футбольной страсти. У нас литовец и белорус в тренерском штабе не будут петь гимн. Они просто работают в сборной», — сказал Чалый.

Напомним, сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в 1/8 финала Швецию со счетом 2:1 (овертайм).

Сборная России не смогла выйти из группы B на чемпионате Европы — 2020, набрав три очка. Подопечные Станислава Черчесова одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российские футболисты смогли забить лишь два мяча в трех матчах, при этом пропустив семь.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал наставника сборной России Станислава Черчесова.