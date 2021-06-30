Президент Украины Зеленский эмоционально отреагировал на выход сборной в 1/4 финала Евро

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выход национальный команды в 1/4 финала Евро-2020.

«Какая победа! Мы в 1/4 финала Евро! Невероятное напряжение, сумасшедшее дополнительное время и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, респект — вы настоящие бойцы! Беседину — здоровья. Слава Украине!» — написал Зеленский в Twitter.

В 1/8 финала украинцы переиграли Швецию. Встреча закончилась со счетом 2:1 (овертайм).

Счет открыл Александр Зинченко с передачи Андрея Ярмоленко, а в самом конце первой половины встречи Эмиль Форсберг восстановил равновесие в матче. В самом конце овертайма решающий мяч забил Артем Довбик.

В четвертьфинале Украину ждет сборная Англии. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. Начало матча в 22.00 мск.

Сборная Швеции вышла в плей-офф с первого места в группе Е после ничьей с Испанией (0:0) и двух побед с минимальным счетом над Словакией (1:0) и Польшей (3:2).

Ранее Украина обыграла Швецию в овертайме и вышла в 1/4 финала Евро.