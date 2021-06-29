Игрок сборной Швеции удален в матче 1/8 финала Евро-2020 против Украины

В эти минуты продолжается овертайм в матче 1/8 финала Евро-2020.

На 99-й минуте матча Маркус Даниэльссон грубо сфолил на игроке сборной Украины Артеме Беседине.

Даниэльссон получил красную карточку, а Беседин не смог продолжить игру из-за травмы.

Счет в матче 1:1. В четвертьфинале Швецию/ Украину ждет сборная Англии. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. Начало матча в 22.00 мск.

Сборная Швеции вышла в плей-офф с первого места в группе Е после ничьей с Испанией (0:0) и двух побед с минимальным счетом над Словакией (1:0) и Польшей (3:2).

Украинцы в своем квартете С заняли третье место. Подопечные Андрея Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и оказались сильнее Северной Македонии (2:1).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что сборная Англии уверенно переиграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро.