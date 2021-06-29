Форсберг сравнял счет в матче с Украиной в плей-офф Евро

Нападающий Эмиль Форсберг сравнял счет на 43-й минуте первого тайма матча с украинской сборной в 1/8 финала чемпионата Европы — 2021 в шотландском Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

В четвертьфинале победителя пары Швеция — Украина ждет сборная Англии. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. Начало матча в 22.00 мск.

Сборная Швеции вышла в плей-офф с первого места в группе Е после ничьей с Испанией (0:0) и двух побед с минимальным счетом над Словакией (1:0) и Польшей (3:2).

Украинцы в своем квартете С заняли третье место. Подопечные Андрея Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и оказались сильнее Северной Македонии (2:1).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что сборная Англии уверенно переиграла национальную команду Германии и вышла четвертьфинал чемпионат Европы.