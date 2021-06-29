Билялетдинов заявил, что у сборной России не было бы шансов против Швеции

Экс-хавбек московского «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов ответил на вопрос, смогли бы россияне переиграть национальную команду Швеции, окажись они на месте Украины или нет.

«Украина вышла из группы, а это значит, что они играют лучше. У обеих команд было по три очка, но куда деваться от жеребьевки? Обеим командам достались сильные соперники на групповом этапе. Украина проиграла в фееричном матче голландцам, а потом Нидерланды без шансов уступили чехам. Сложно что-то предсказать.

Если представить нашу сборную на месте украинцев, то, учитывая, как мы играли в группе, у наших не было бы шансов против шведов», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат.com».

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0). В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4.

Украинцы в своем квартете С заняли третье место. Подопечные Андрея Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и оказались сильнее Северной Македонии (2:1).

29 июня сборная Украины сыграет со Швецией в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Матч пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула назвал сборные России и Украины командами одного уровня.