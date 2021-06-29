Англия впервые за 55 лет выиграла у Германии в плей-офф крупного турнира

Национальная сборная Англии победила Германию со счетом 2:0 в матче 1/8 чемпионата Европы — 2020. Таким образом, родоначальники футбола обыграли немцев в плей-офф чемпионат мира или Европы впервые с 1966 года. В том матче Англичане на домашнем мировом первенстве переиграли немцев в финале турнира со счетом 4:2 (ОТ).

У победителей забитыми мячами отметились: Рахим Стерлинг с передачи Люка Шоу и Гарри Кейн после результативного паса Джека Грилиша.

Английская сборная встретится в четвертьфинале с победителем пары Швеция – Украина. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. Начало встречи в 22.00 мск.

Сборная Германии вышла в 1/8 финала, заняв второе место в группе F. Немцы проиграли Франции (0:1), обыграли Португалию (4:2) и сыграли вничью с Венгрией (2:2).

Англия заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьи с Шотландией.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат Европы – 2020. 1/8 финала.

Англия – Германия – 2:0

Голы: 1:0 — Стерлинг (75).

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии проиграл своему британскому коллеге ящик пива после матча Евро.