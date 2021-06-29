Рейс-директор «Тур де Франс» объяснил, почему на велогонке становится больше завалов

Рейс-директор «Тур де Франс» Тьерри Гувену прокомментировал тот факт, что на веломногодневке становится больше завалов.

«Легко сказать, что это опасно, но нужно признать, что с каждым годом становится труднее подбирать точки маршрута. Городков без островков безопасности, круговых перекрестков или сужений больше нет», – приводит слова рейс-директора Associated Press.

Также Гувену добавил, что 10 лет назад на «Тур де Франс» было около 1100 опасных участков, а в этом году их 2300.

На первом этапе «Тур де Франс» произошел массовый завал по вине одной из болельщиц. Она не заметила приближающихся велосипедистов при попытке показать картонную табличку с надписью в камеру. Итогом невнимательности стало столкновение с немецким велосипедистом из команды Jumbo-Visma Тони Мартином. За падением Мартина последовал массовый завал пелотона.

Инцидент произошел за 45,7 км до финиша. Яша Сюттерлин (DSM) вынужден был сняться с гонки из-за данного происшествия. Участниками массового завала стали по меньшей мере три десятка велогонщиков. Об этом сообщает пресс-служба «Тур де Франс» в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что участники «Тур де Франс» остановились на минуту в знак протеста против условий соревнований.