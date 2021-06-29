Экс-глава «Спартака» заявил, что ему не очень нравился Хиддинк во главе сборной России

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какой главный тренер нужен национальной команде.

«Не знаю, насколько реальна кандидатура Тедеско. Эмоционально он неплох, однако наставник должен говорить с подопечными на одном языке. Нужно заряжать команду, готовить ее к матчам. Не знаю, может ли немец кого-то поразить? «Спартак» при нем играл хорошо только по одной схеме, поэтому нельзя сказать, что Тедеско сильно разнообразный тренер. Не считаю, что это удачная кандидатура.

Об успехах можно говорить, лишь встав на пьедестал. При Хиддинке взяли бронзу, но мне он не очень нравился. Сборной нужен человек, который сумеет донести до нее, что нужно делать. Футболисты у нас несыгранные, они не понимают своей роли на поле. Мы играем по схеме «грузи на Дзюбу». Нам необходим креативный специалист, который наработает другие схемы атаки и обороны», — приводит слова экс-главы красно-белых «СЭ».

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0). В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4.

Ранее депутат Мосгордумы Магомет Яндиев предложил игрокам сборной России стажировку в одном из «жилищников» города.