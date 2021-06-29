Сборная Англии уверенно переиграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро

Сборная Германии проиграла Англии со счетом 0:2 в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 на лондонском «Уэмбли».

У победителей забитыми мячами отметились: Рахим Стерлинг с передачи Люка Шоу и Гарри Кейн после результативного паса Джека Грилиша.

Английская сборная встретится в четвертьфинале с победителем пары Швеция – Украина. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. Начало встречи в 22.00 мск.

Сборная Германии вышла в 1/8 финала, заняв второе место в группе F. Немцы проиграли Франции (0:1), обыграли Португалию (4:2) и сыграли вничью с Венгрией (2:2).

Англия заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьи с Шотландией.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат Европы – 2020. 1/8 финала.

Англия – Германия – 2:0

Голы: 1:0 — Стерлинг (75); 2:0 — Кейн (86).

Ранее сообщалось, что Швейцария сенсационно обыграла французов и вышла в 1/4 финала Евро.