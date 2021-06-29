Семин сравнил сборную Чехии на Евро с СССР

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Главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Сёмин, 24 октября 2018 года Главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Сёмин, 24 октября 2018 года
Главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Сёмин, 24 октября 2018 года
Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Локомотива», киевского «Динамо» и сборной России Юрий Семин поделился мнением об игре футболистов сборной России, выступающих за рубежом.

»Александр Головин уже три года играет в «Монако». Алексей Миранчук перешел в «Аталанту». Они стали лучше в сравнении с самими собой образца РПЛ? А ведь они должны превратиться в лидеров сборной. Пойдет игроку переезд в Европу на пользу или нет — вопрос сугубо индивидуальный», — цитирует специалиста RT.

Также экс-наставник «железнодорожников» оценил игру сборной Чехии на чемпионате Европы — 2020.

«Мне очень нравится, как выступает на Евро-2020 Чехия. А ведь они делают ставку на те детали, которые прививались в СССР: великолепные единоборства, победные микроэпизоды», — сказал Семин.

Сборная Чехии в 1/8 финала Евро переиграла Нидерланды со счетом 2:0. В четвертьфинале чехи сыграют с датской сборной, которая в плей-офф оказалась сильнее Уэльса (4:0).

Ранее депутат Мосгордумы Магомет Яндиев предложил Российскому футбольному Союзу (РФС) отправить футболистов национальной команды на стажировку в один из «жилищников» Москвы в целях улучшения результатов.