Семин сравнил сборную Чехии на Евро с СССР

Бывший главный тренер московского «Локомотива», киевского «Динамо» и сборной России Юрий Семин поделился мнением об игре футболистов сборной России, выступающих за рубежом.

»Александр Головин уже три года играет в «Монако». Алексей Миранчук перешел в «Аталанту». Они стали лучше в сравнении с самими собой образца РПЛ? А ведь они должны превратиться в лидеров сборной. Пойдет игроку переезд в Европу на пользу или нет — вопрос сугубо индивидуальный», — цитирует специалиста RT.

Также экс-наставник «железнодорожников» оценил игру сборной Чехии на чемпионате Европы — 2020.

«Мне очень нравится, как выступает на Евро-2020 Чехия. А ведь они делают ставку на те детали, которые прививались в СССР: великолепные единоборства, победные микроэпизоды», — сказал Семин.

Сборная Чехии в 1/8 финала Евро переиграла Нидерланды со счетом 2:0. В четвертьфинале чехи сыграют с датской сборной, которая в плей-офф оказалась сильнее Уэльса (4:0).

Ранее депутат Мосгордумы Магомет Яндиев предложил Российскому футбольному Союзу (РФС) отправить футболистов национальной команды на стажировку в один из «жилищников» Москвы в целях улучшения результатов.