Губерниев удивлен отсутствием Бузовой и Моргенштерна во флэшмобе «10 песен чемпионов»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал запущенный флешмоб «10 песен чемпионов», где болельщикам предложено исполнить одну из списка композиций в поддержку олимпийской сборной России на Играх в Токио.

«Рэпчины точно не хватает. И я бы предложил 11-м вариантом «Видели ночь» группы «Кино». В списке «Падали, но поднимались», однако я сомневаюсь, что это всенародный хит. Не знаю песню «Все зависит от нас самих». Где Клава Кока? Где Моргенштерн и Бузова? Где группа «Ария», ребят? Проект замечательный, но дайте свободу!» — приводит слова комментатора Sport24.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года.

В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит 10 тыс. человек, а заполняемость объектов во время соревнований не должна превышать 50%. При этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения могут быть ужесточены.

Ранее сообщалось, что исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав сборной России на летнюю Олимпиаду в Токио.